CdS | Lazio, Luiz Felipe e i guai alla caviglia: visita in Germania

L’infortunio rimediato in amichevole contro il Frosinone, prima dell’inizio della stagione, a causa di un brutto fallo, ha costretto Luiz Felipe a trascinarsi il problema alla caviglia per mesi. Il brasiliano infatti, stringe i denti ogni volta e cerca soluzioni. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore laziale aveva una visita programmata ad inizio gennaio in Germania, ma era stata poi posticipata in vista del derby. Ora il giocatore è riuscito a partire e c’è da capire se rientrerà subito o effettuerà le terapie in qualche struttura sanitaria tedesca. Sicuramente non ci sarà giovedì in Coppa Italia contro il Parma e resta a rischio per la partita casalinga contro il Sassuolo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: