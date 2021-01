Djavan Anderson si allontana dal Crotone, trattativa saltata: ecco i dettagli

Secondo quanto appreso dalla Redazione di Laziopress.it, la trattativa tra la Lazio ed il Crotone per il centrocampista Djavan Anderson è al momento saltata. Tra le due società, come raccontato diversi giorni fa, c’è un accordo per il passaggio in Calabria del calciatore, a titolo di prestito secondo. Ma è proprio l’olandese ad avere delle riserve ed aver fatto naufragare la trattativa, dopo alcuni giorni di intense riflessioni. Al momento, quindi, il centrocampista starebbe cercando una sistemazione in un’altra società: tutto è nelle mani di Djavan Anderson con il Crotone però che, prima di virare su un altro profilo, potrebbe decidere di concedere ancora tempo al calciatore.

