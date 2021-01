FORMELLO | Inzaghi prepara la sfida con il Parma: sarà turnover. Chance per Pereira e Muriqi

Il gruppo di mister Inzaghi è tornato a lavorare al Centro Sportivo di Formello, questa mattina, per preparare la sfida di giovedì sera, in Coppa Italia, contro il Parma. La seduta ha preso il via con il consueto riscaldamento, mobilità articolare e possesso palla. Infine il mister biancoceleste ha inziato a fare qualche prova tattica che gli permetterà di scegliere l’undici che scenderà in campo contro i gialloblù. Assenti alla seduta Luiz Felipe e Ciro Immobile, hanno svolto invece un lavoro differenziato Danilo Cataldi, con una corsa intorno al campo con gli scarpini, e Felipe Caicedo, con allunghi e scambi con il preparatore Fonte. Ad assistere alla seduta d’allenamento erano presenti, a bordo campo, anche il ds Igli Tare ed Alessandro Matri. Nella sfida contro il Parma sarà fatto turnover, per permettere ai giocatori che sono scesi maggiormente in campo di riposare. Sarà un’opportunità, quindi, per i giocatori che hanno trovato meno spazio fino ad ora, tra cui Andreas Pereira e Vedat Muriqi, per mettere in mostra le proprio qualità.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: