Gabriele Paparelli: “La Roma deve intervenire per mettere fine agli insulti a mio padre”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele, ha parlato degli ennesimi insulti alla memoria di suo padre dopo la vittoria nel derby di venerdì scorso: “Sono passati più di quarant’anni, ora basta. E’ arrivato il momento che la Roma faccia un comunicato oppure mi inviti a Trigoria con i Presidenti nuovi, per fare una dichiarazione che concluda queste cose. Non è possibile che ogni mese debba cancellare una scritta per Roma o ricevere gli insulti sui social. Sono arrabbiatissimo, mi si girano le budella. Cerco sempre di lanciare un messaggio positivo ad ogni derby, ma ora non ce la faccio più”.

