Gene Gnocchi: “Parma? E’ una delle candidate più serie alla retrocessione. Luis Alberto? Fenomenale, mi ricorda come giocavo io”

Gene Gnocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato della situazione del Parma, prossimo avversario della Lazio in Coppa Italia.

“E’ importante che sia tornato D’Aversa, è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto a Parma. La squadra deve ritrovarsi, lui può farlo, ma dipende anche da quello che farà la società sul mercato: si parla di nomi importanti, come ad esempio Benatia, ma l’importante è che il club si salvi quest’anno. E’ una delle più serie candidate alla retrocessione, perché finora non mi ha convinto, ma con l’arrivo del nuovo allenatore il trend potrebbe cambiare. Serie A? Mi convince più il Milan che l’Inter sul piano del gioco. I neroazzurri hanno un piano A ma non un piano B: palla a Lukaku che si smarca oppure ad Hakimi. I rossoneri invece pensavo fosse un fuoco di paglia, invece ci credono ed hanno preso anche Mandzukic. Se prendono anche un difensore forte ed un esterno, sono da Scudetto. Luis Alberto? E’ fenomenale. Non voglio fare lo sbruffone ma gioca come facevo io (ride, ndr). E’ naturale, ha dei colpi pazzeschi”.

