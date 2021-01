GIUDICE SPORTIVO | Cinque gialli non pesanti per la Lazio. Chiriches salta la sfida con i biancocelesti

Un tris perfetto quello della Lazio nel derby che, oltre a dominare la Roma, è riuscita ad evitare squalifiche pesanti in vista della prossima sfida contro il Sassuolo. Come reso noto dal comunicato del Giudice Sportivo, infatti, nella stracittadina hanno rimediato il giallo Leiva (sesta sanzione), Acerbi, Luiz Felipe (per entrambi terza sanzione), Milinkovic (seconda ammonizione stagionale) e Radu (prima sanzione) con nessuno di questi neanche entrato in diffida. Se Inzaghi contro gli emiliani non dovrà fare i conti con le squalifiche, la situazione sarà invece diversa per De Zerbi, obbligato invece a rinunciare a Chiriches, già diffidato e ammonito contro il Parma.

