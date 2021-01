Il Messaggero | Lazio, c’è Lucas Torreira nei piani Tare e Lotito

E’ tempo di mercato, ed anche in casa Lazio circolano nomi in entrata ed in uscita. Come riporta Il Messaggero, Inter e Fiorentina fanno sul serio per Caicedo: nonostante l’ecuadoriano non sia sul mercato, i nerazzurri, soprattutto se riescono a piazzare Eriksen, sarebbero pronti al blitz. E in quel caso, qualora dovesse arrivare una proposta intorno ai 10 milioni, Lotito e Tare potrebbero valutarla. Intanto si lavora anche per il futuro e, dopo Kamenovic, torna in auge la candidatura di Lucas Torreira.

