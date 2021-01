Il Messaggero | Lazio, è tornata la difesa da Champions: due partite, zero gol

La stracittadina stradominata lascia riflessioni importanti anche circa il rendimento della rosa laziale. Come riporta Il Messaggero infatti, dopo Parma, anche contro la Roma, la Lazio non subisce gol: due gare di seguito senza reti incassate, non era mai successo in questa annata. A rendere il tutto ancora più importante è la prestazione della difesa laziale (ora settima). Quinto clean sheet nel derby in Serie A, Reina mette la freccia (4a1) su Strakosha con l’ultima presenza: fra campionato e Coppa il portiere albanese era riuscito a non incassare reti solo a Cagliari, nella prima giornata, salvo poi rimanere fuori causa-virus.

