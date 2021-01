Operazione Luis Alberto, ecco il comunicato della Lazio

La Società Sportiva Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato l’operazione per appendicite acuta alla quale si è dovuto sottoporre il centrocampista Luis Alberto.

Questo il comunicato del Club biancoceleste:

“Nella serata odierna, presso la Clinica Paideia, il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in urgenza ad intervento chirurgico per appendicite acuta. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal dott. Marco Catarci e dalla sua equipe alla presenza del dott. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per stabilire i tempi per la ripresa dell’attività.”

