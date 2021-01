PRIMAVERA1 | Lazio-Milan, la designazione arbitrale

L’attesa, finalmente, sta per terminare. Dopo oltre due mesi, il campionato Primavera è pronto a ripartire con un calendario fitto d’impegni così da poter recuperare il tempo perduto. Per i ragazzi di Menichini, il ritorno in campo coinciderà con il big match contro il Milan, formazione appena tornate in massima serie, ma vogliosa di fare bene. Come reso noto dal sito ufficiale biancoceleste, il match, in programma sabato 23 gennaio alle ore 11, sarà diretto dal signor Mario Saia (sez. Palermo), coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Madonia e Antonio Lalomia.

