Radio Incontro Olympia | Luis Alberto operato d’urgenza di appendicite

Come riportato da Radio Incontro Olympia, sembrerebbe che Luis Alberto si trovi al momento in clinica Paideia, per sottoporsi urgentemente ad un intervento per appendicite. L’eventuale operazione potrebbe costringere lo spagnolo a rimanere fuori per almeno dieci giorni. Seguono aggiornamenti riguardo le condizioni del centrocampista della Lazio.

