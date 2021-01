Sensini: “Il mio rapporto con Salas? Bellissimo, insieme abbiamo vissuto un periodo meraviglioso alla Lazio”

L’ex giocatore della Lazio Nestor Sensini, ha parlato in un’intervista a La Tercera del periodo vissuto in maglia biancoceleste e del suo legame con Marcelo Salas. I due erano infatti compagni di squadra nella stagione 1999/2000, anno in cui la Lazio ai tempi allenata da Eriksson conquistò lo scudetto.

Queste le sue parole

“È una bella persona e un grande realizzatore. Abbiamo vissuto un periodo meraviglioso alla Lazio. Se avrebbe potuto arrivare più lontano senza l’infortunio alla Juventus? Sì, ma non possiamo dire che non abbia fatto nulla. Sicuramente l’infortunio ha influito sulla sua carriera, ma è stato un grande giocatore. È uno di quegli attaccanti che non si innervosivano mai.”

