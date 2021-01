SOCIAL | Acerbi corre verso i tifosi: “L’unica direzione che conta è la vostra” | FOTO

Il derby dominato è ormai in archivio e la Lazio è pronta a guardare all’ottavo di Coppa Italia contro il Parma per aprire un nuovo capitolo della stagione. In campionato, dopo tre vittorie consecutive, la Lazio potrà contare ancora una volta sul fattore Olimpico contro il Sassuolo in un match dal sapore di esame di maturità. A compattare ancor di più l’ambiente biancoceleste, se ce ne fosse bisogno, ci ha pensato Francesco Acerbi che via Instagram ha postato una foto della corsa sotto la Curva Nord accompagnata dalla didascalia: “L’unica direzione che conta: la vostra” .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

