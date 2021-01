SOCIAL | L’account italiano EA SPORTS FIFA inserisce un laziale sul podio di giornata | FOTO

Dopo un derby dominato tre a zero, sarebbe lecito aspettarsi un dominio incontrastato dei biancocelesti nei migliori calciatori dell’ ultima giornata di Serie A. Ed invece, l’account italiano ufficiale di EA SPORTS FIFA, nel lanciare il sondaggio sul migliore del turno appena concluso, ha deciso di inserire, oltre a Insigne e Barella, in casa Lazio il solo Lazzari, il motorino instancabile capace di far impazzire Ibanez. Rimane fuori dai grandi, immeritatamente, il Mago Luis Alberto, l’uomo che con una doppietta ha indirizzato in maniera indiscutibile la stracittadina.

