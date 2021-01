Torino, dopo aver esonerato Giampaolo ecco il nuovo allenatore: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO – Dopo aver esonerato, nella giornata di ieri, l’allenatore Marco Giampaolo, il Torino ha ufficializzato il nuovo tecnico che siederà sulla panchina Granata: con una nota ufficiale, condivisa anche sul profilo ufficiale Twitter del Torino, è stato annunciato Davide Nicola come nuovo allenatore.

Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito del club Granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola.

Davide Nicola è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta sulla panchina del Crotone nella stagione 2016/2017, con lo straordinario exploit di 20 punti nelle ultime 9 giornate che fece la differenza, permettendo al club calabrese di rimanere nella massima serie. Di rilievo è stato anche il suo apporto nella scorsa stagione sulla panchina del Genoa, con il quale subentrando a stagione in corso ha centrato l’obiettivo della salvezza.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Termina l’avventura sulla panchina del Torino per Marco Giampaolo. Il Club granata ha comunicato l’esonero definitivo dell’allenatore abruzzese, con una nota ufficiale condivisa anche tramite un post sul profilo Twitter. I soli tredici punti conquistati in diciotto partite e la penultima posizione in classifica, hanno portato il Presidente Urbano Cairo a non rinnovare la fiducia nei confronti del tecnico. Fatale per lui il pareggio ottenuto in casa contro lo Spezia.

Di seguito il comunicato ufficiale:

