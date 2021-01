Zaccagni, l’agente rimanda il futuro alla prossima estate: “La prossima stagione troverà spazio in una grande italiana”

La telenovela Mattia Zaccagni si colora di una nuova pagina. Il centrocampista dell’Hellas Verona, nelle settimane passate nei desideri della Lazio, sembra sempre più vicino al Napoli che vorrebbe piazzarlo come primo colpo per la nuova stagione. A confermare le voci, ci ha pensato anche l’agente del calciatore Marco Tullio Tinti che, ai microfoni di RadioRai, ha dichiarato come il suo assistito nella prossima estate molto probabilmente lascerà gli scaligeri per approdare in una grande del calcio italiano. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

