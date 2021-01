Zoff: “Nel derby non c’è stata storia, Lazio messa molto bene in campo”

L’ex allenatore della Lazio Dino Zoff, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radiosei per commentare l’ottima vittoria ottenuta nel derby, per poi esprimere anche una propria opinione riguardo la stagione della squadra di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Dall’inizio alla fine è stata una gara sempre uguale. Ho visto una Lazio pimpante messa in campo come Dio comanda. la Roma non è riuscita proprio a stargli appresso. I biancocelesti sono riusciti a difendersi bene e ad attaccare alla grande. La classifica tra le due squadre è diversa, ma nel derby non c’è stata storia. Senza pubblico la squadra è arrivata con la grinta giusta, e non oltre: spesso il troppo storpia.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: