Bayern Monaco, vittoria di misura contro l’Augsburg in Bundesliga

La prossima avversaria della Lazio in Champions League, il Bayern Monaco, nella 17° di Bundesliga ha vinto in trasferta contro l’Augsburg per 0-1. Al 13′ apre la gara il solito Lewandowski su calcio di rigore. Al 76′ Finnbogason fallisce l’opportunità di portare la gara in parità sempre dagli 11 metri. Bavaresi ancora primi in classifica a 39 punti, a +4 sul Lipsia vincente questa sera contro l’Union Berlino.

