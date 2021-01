Bobo Tv, elogi per la Lazio vista nel derby: “Inzaghi è un grandissimo allenatore. Il secondo gol è un capolavoro”

Ieri sera è andata in onda sul canale Twitch di Vieri il suo format Bobo Tv, in cui ha parlato, insieme a Cassano, Adani e Ventola, anche di Lazio e della sua superiorità mostrata nel derby di Roma. “Nel derby abbiamo visto una squadra fortissima che è stata superiore in tutto e non ha fatto giocare la Roma. Tralasciando il primo gol che è stato un errore, ma la Lazio ha giocatori forti, da anni sta facendo un grande percorso. Tralasciando che quest’anno ha avuto Up and Down, ma la Lazio mi piace come gioca. La Lazio è stata più aggressiva, giocano bene, veloci, ha più fame. Ma quando inizi così una partita, poi non ti riprendono più” ha detto Bobo Vieri elogiando la Lazio.

Ventola invece si basa più sui demeriti della Roma, che ha “permesso” il gioco della Lazio che tutti conosciamo: “Non è vero che il primo gol della Lazio è casuale, lì Ibanez fa una cosa che non si dovrebbe vedere in nessun campo, io mi arrabbierei da allenatore. Poi la Lazio anche nei cambi è stata superiore, ma la Roma ha permesso tanto.”

Adani prosegue sulla linea di Vieri, elogiando la forza che ha la Lazio di “far giocare male” l’avversaria: “Ha questa grande dote di far giocare male la squadra avversaria. La Roma gioca ogni partita in un modo che la Lazio è stata capace di annullare, perché si, abbiamo un piano tattico. Ma se poi hai fame e grinta, il piano viene messo in atto, e la Lazio ha fame. I gol lì va a provocare. Poi il terzo gol è un capolavoro di calcio. La Lazio è partita in un modo 4 anni fa, ma ora è molto diversa. Ha preso Reina per giocare dal basso, non è che tiene basso perché ha paura, ma perché giocano tutti, si parte dal basso. Nelle prestazioni singole la Lazio è stata nettamente superiore.”

Infine ha parlato anche Cassano, elogiando particolarmente Inzaghi: “Tra quale anno allenerà un top club nel mondo. E’ un grande allenatore. La Lazio può giocare come vuole, anche in modi diversi. E’ una squadra in cui corrono tutti, magari non saranno fenomeni ma sono tutti pompati. Anche il fatto che il gioco parte da Reina con i piedi dice molto.”

