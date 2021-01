Buon compleanno all’ex Lazio Luciano Zauri

Spegne oggi 43 candeline Luciano Zauri. L’ex Lazio nato a Pescina, appunto il 20 gennaio 1978, dopo una carriera passata in campo ora si sta dedicando all’attività di allenatore. Zauri infatti è l’attuale tecnico della Primavera del Bologna; ha iniziato il percorso in panchina rivestendo il ruolo di allenatore in seconda nella prima squadra del Pescara e successivamente nell’Udinese di Massimo Oddo, Nel luglio del 2018 inizia ad allenare il Pescara Primavera, vincendo il girone B del campionato Primavera 2. A seguire viene promosso in prima squadra, salvo poi rassegnare le dimissioni nel gennaio del 2020. Con la maglia della Lazio disputa complessivamente sei stagioni, collezionando 140 presenze e 4 reti in campionato. Buon compleanno, Zauri!

