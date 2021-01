COPPA ITALIA | Non basta il 2-4 dello Spezia: la Roma perde a tavolino e viene eliminata, ecco il motivo

Termina la gara tra Roma e Spezia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita piena di emozioni e ricca di episodi. Lo Spezia si Italiano passa in vantaggio nel primo tempo con il rigore di Galabinov e raddoppia subito con un gran goal di Saponara. La squadra ligure si fa poi rimontare con le reti prima di Pellegrini (su rigore) e di Mkhitaryan nel secondo tempo. Una volta giunti ai supplementari, i giallorossi si ritrovano immediatamente in 9 per via del secondo giallo di Mancini e l’espulsione diretta a Pau Lopez per intervento scomposto. Con la copiosa superiorità numerica arrivano i goal della vittoria per lo Spezia, entrambi nel secondo tempo supplementare, prima con l’ex Verde e poi con un sublime pallonetto di Saponara.

Nonostante il netto risultato che ha portato alla conseguente eliminazione dalla Coppa Italia per la Roma, la squadra di Fonseca avrebbe comunque perso la partita a tavolino. Il motivo, è che il tecnico giallorosso ha effettuato due cambi durante i tempi supplementari, quando secondo la regola, il numero delle sostituzioni consentito nell’extra time è pari ad uno.

