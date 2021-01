Coppa Italia, Roma nel caos per i 6 cambi: ma Pellegrini li stava avvertendo – VIDEO

Dopo la “doppia” sconfitta di ieri sera della Roma, poiché oltre quella sul campo (2-4) la squadra ha effettuato 6 cambi, decretando così l’automatica sconfitta a tavolino per 0-3, hanno fatto fatto il giro del web le immagini dell’unico giocatore che si era accorto di quel che stava succedendo: Lorenzo Pellegrini. Infatti è lui che, poco prima di effettuare il cambio, avverte con insistenza Fonseca ed il team manager, che sembrano quasi non volerlo ascoltare, mandando così in campo il sesto sostituto ed alzando un polverone di fronte alla Roma.

