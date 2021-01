FORMELLO – Inzaghi ne cambia otto in Coppa Italia: confermati solo Acerbi, Milinkovic e Lazzari

Novanta minuti per convincere Inzaghi. Gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma saranno una grande opportunità per chi ha giocato meno in questa stagione. La lente di ingrandimento sarà sopratutto sull’attacco dove Pereira e Muriqi guideranno l’assalto al passaggio del turno. Il belga naturalizzato brasiliano avrà finalmente una gara intera per mettersi in mostra, si muoverà da seconda punta per mettere al servizio dei compagni la sua fantasia. Il kosovaro invece è ancora alla ricerca della prima rete in biancoceleste, non sta ascoltando le voci di mercato e vuole dimostrare di meritare la maglia biancoceleste. In mezzo al campo torna Escalante in cabina di regia con Milinkovic ed Akpa Akpro ai suoi fianchi, sulle corsie laterali confermato Lazzari a destra mentre sulla fascia mancina rientra dall’infortunio Fares. A partita in corso potrebbe essserci l’esordio stagionale per Senad Lulic. In difesa straordinari per Acerbi sul centrosinistra, Parolo sul centrodestra e Hoedt a guidare la retroguardia davanti Thomas Strakosha. Lavoro differenziato per Caicedo che dovrebbe comunque sedersi in panchina mentre non si è allenato Ciro Immobile che osserverà un turno di riposo. Assenti gli infortunati Luiz Felipe, Cataldi e Luis Alberto.

