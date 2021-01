Il Messaggero | Dramma Luiz Felipe: stagione praticamente finita

Un macigno e una tegola: dramma Luiz Felipe, Luis Alberto operato d’urgenza. Il responso del consulto per il brasiliano in Germania è stagione praticamente finita: 2-3 mesi di stop, è necessaria l’operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia. Lo staff medico biancoceleste gli consiglia d’aspettare fine stagione, stile Leiva, ma il 23enne vuole farla subito perché teme di compromettere la sua carriera. Lo riporta Il Messaggero

