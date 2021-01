Il Messaggero | Tegola Luiz Felipe: la Lazio trova il sostituto in casa

Inzaghi costretto a rinunciare a Luiz Felipe sarà costretto a riportare addirittura Parolo in difesa con Hoedt e Acerbi davanti a Strakosha. Radu ha bisogno di riposo, Patric non è al 100%, ma è soprattutto Luiz Felipe la vera mannaia. La Lazio ha capito che non lo convincerà a stringere ancora i denti ed è tornata sul mercato di corsa: non può bastare anticipare l’affare Kamenovic (Under 22) ora, verrà provvisoriamente reinserito Vavro nella lista. Tare ha ripreso pure i contatti per Mustafi con l’Arsenal. Inzaghi vuole ancora Izzo, ma il Torino chiede la luna. Occhio al vecchio pallino Umtiti, in prestito dal Barcellona o a qualche altro colpo a sorpresa. Per avere Caicedo l’Inter potrebbe offrire Ranocchia. Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: