Il Tempo | Lazio, Reina s’è ripreso il posto da titolare tra i pali

Da dodicesimo a primo. Al momento del suo arrivo a Roma gli avevano affiliato la targhetta dell’alternativa. Lavoro ed esperienza hanno cambiato le carte in tavola: Pepe Reina si è preso il posto da titolare ai danni di Strakosha. Un’operazione fortemente voluta da Inzaghi, che ha spinto per avere l’ex portiere di Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco, Napoli e Milan per le sue qualità nell’impostazione del gioco. Un estremo difensore con i piedi da centrocampista. Una delle armi che nel derby hanno fatto la differenza. Dal suo lancio è partito il primo gol della Lazio, con lo spagnolo che ha pescatoImmobile in avanti. Quando gli avversari hanno alzato il pressing, Reina è riuscito a scavalcarli con il pallone alto per Milinkovic. Buone risposte anche per quanto riguarda la sicurezza tra i pali. “E’ stato un risultato che qui si sente moltissimo, perchè si tratta di una rivalità importante e siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perchè loro partivano favoriti. Sono davanti a noi in classifica e hanno avuto un percorso più regolare”, ha dichiarato in patria a giorni di distanza. Il suo apporto è diventato fondamentale, più di quantosi aspettasse. Dopo l’esperienza in Premier League ha riassaporato il brivido della Champions: “Volevo continuare a essere protagonista. Qui ho firmato sapendo che la competizione sarebbe stata sana. Ho giocato più partite rispetto a quelle che mi aspettavo espero le cose proseguano in questo modo”. Il Tempo\Daniele Rocca

