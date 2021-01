Lazio-Parma di Coppa Italia, Inzaghi: “Teniamo a questa competizione, ma farò delle rotazioni. Su Luiz Felipe e Luis Alberto…”

Alla vigilia del match con il Parma, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Veniamo da un’ottima prestazione ma ciò che più mi interessa è la gara di domani. La Coppa Italia ha rappresentato molto per noi in questi anni, ci teniamo, effettuerò delle rotazioni per valutare alcuni elementi della rosa che finora hanno giocato meno ma si sono sempre allenati al meglio.

Ieri non è stata un’ottima giornata: sono arrivate notizie non confortanti dalla caviglia di Luiz Felipe che non ce lo farà avere a disposizione per diverso tempo, vi è verificato poi l’imprevisto legato a Luis Alberto, risolto fortunatamente con un intervento d’urgenza ma che però ce lo toglierà per alcune partite. Dovremo andare avanti gara per gara: la concentrazione è già al Parma. Sarà una sfida insidiosa, affrontiamo un avversario che domenica ha ottenuto un buon pari con il Sassuolo, D’Aversa è un tecnico conosce l’ambiente gialloblu da anni. Servirà una partita da Lazio per centrare i quarti di finale”.