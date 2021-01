Lazio-Parma, i convocati di D’Aversa per il match di Coppa Italia

Domani sera, alle 21:15, la Lazio tornerà in campo per la gara di Coppa Italia contro il Parma. Gli emiliani, reduci da un pareggio in Serie A contro il Sassuolo, affronteranno di nuovo la Lazio, dopo pochi giorni dalla sconfitta per 0-2, arrivata grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo. L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani.

