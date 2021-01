Lazio, per la difesa spunta Sokratis per sostituire il lungodegente Luiz Felipe

Stando a quanto riportato da Luca Marchetti nel corso di SkySport24, la Lazio starebbe valutando il profilo di Sokratis Papastathopoulos, centrale difensivo svincolatosi dall’Arsenal e in cerca di una squadra. Il difensore classe ’88 andrebbe a sostituire così il lungodegente Luiz Felipe, il quale dovrà sottoporsi all’operazione alla caviglia fermandosi per circa due mesi. La scelta della Lazio è in ogni caso legata al destino di Vavro, con due ipotesi: reintegro o partenza. Sul greco ci sarebbe anche il Genoa (sua ex squadra), oltre alle opzioni estere Betis e Olympiacos.

