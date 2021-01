Lazio Women, presentati due nuovi acquisti per Seleman

La Lazio Women guarda dritta alla promozione per agguantare un risultato sfuggito la scorsa stagione solamente per colpa dell’algoritmo. Dopo un ottimo mercato estivo, la società biancoceleste è intervenuta anche in questa finestra invernale per rafforzare ancor di più il gruppo di mister Seleman. Così, la conferenza stampa per la presentazione del progetto “ARP YOUTH SECTOR” è stata anche l’occasione per presentare ai tifosi i due nuovi innesti: si tratta dell’olandese Corina Luijks, classe 1995, attaccante, acquistata dallo Zulte Waregem (con un passato nell’Anderlecht e PSV), nonché Camilla Labate, classe 1999, difensore esterno, acquistata dal San Marino ma con un passato nella Roma e nel Sassuolo.

