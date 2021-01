Non si può giocare il memorial per Pietro Pasquetti e Andrea Pesciarelli, ma il loro ricordo è sempre vivo

Quest’anno non si potrà giocare il memorial gli “Amici di Pietro e … Andrea” con l’amichevole tra ex calciatori, allenatori, vip e giornalisti e colleghi di Pietro Pasquetti vicedirettore della Tgr e il caporedattore del Tg 5 Andrea Pesciarelli scomparsi rispettivamente il 20 gennaio del 2015 e l’8 ottobre 2011. L’appuntamento al circolo “Due Ponti” era ormai un giorno per ricordare due giornalisti tifosi della Lazio.

può

