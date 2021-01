Settore giovanile, arriva Koulibaly: un ragazzo dalla storia particolare

Nel corso della presentazione del progetto “ARPH YOUTH SECTOR” dedicato ai ragazzi del settore giovanile biancoceleste, c’è stato spazio anche per la presentazione di Koulibaly , giovane promessa della Costa D’Avorio. A presentarlo è stato Roberto Rao: “Oggi presentiamo il nuovo acquisto ragazzo Koulibaly, la sua è una storia molto particolare. E’ arrivato in Italia da solo, un anno e mezzo fa, e adesso è ospite in una casa famiglia del Comune di Roma. Quando è arrivato non aveva mai giocato a calcio“.

A prendere la parola è stato poi lo stesso Bianchessi, responsabile del settore giovanile: “Un amico che fa l’assistente sociale mi ha chiesto di vederlo. E ora ospite in una casa famiglia del comune di Roma. È stato tesserato dall’Uefa e dal 28 dicembre ha il passaporto sportivo europeo. Quando riprenderemo il 7 o 17. Febbraio, la data di ripresa del campionato giovanile, venite a vederlo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: