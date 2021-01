SOCIAL| Luis Alberto dopo l’operazione: “Sto già riposando e recuperando”- FOTO

Dopo la notizia circolata ieri sera riguardante un’operazione fatta da Luis Alberto per asportare l’appendice, notizia poi confermata dalla stessa società, il centrocampista biancoceleste e mattatore dell’ultimo derby capitolino è tornato a farsi sentire, mandando un messaggio di ottimismo ai tifosi della Lazio. Queste le sue parole pubblicate sotto la foto che lo ritrae sul letto: “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni”.

🇮🇹Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto già riposando e recuperando, presto mi rivedrete in campo lottando con i miei compagni

•

🇪🇸Gracias a todos por vuestros mensajes. Estoy ya descansando y recuperándome, muy pronto estaré de nuevo peleando con mis compañeros en el verde pic.twitter.com/sWQ79rQ3xh — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) January 20, 2021

