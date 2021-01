Lazio-Sassuolo, la designazione arbitrale

Dopo la parentesi Coppa Italia, con la Lazio in campo questa sera contro il Parma per gli Ottavi di finale, domenica alle 18.00 i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno all’Olimpico il Sassuolo: gara valida per la 19esima giornata di Serie A. Questa la designazione arbitrale di Lazio-Sassuolo:

Arbitro: Antonio Giua

Assistenti: Peretti – Carbone

Quarto Uomo: Abbattista

V.A.R.: Guida

A.V.A.R: Tolfo

Il direttore di gara sardo ha arbitrato un solo incontro della Prima Squadra della Capitale: era il 2 febbraio 2020, la Lazio si imponeva sulla SPAL all’Olimpico con un netto 5-1 (doppiette di Immobile e Caicedo e gol di Adekanye).

Inoltre, il fischietto di Olbia ha arbitrato due gare della Lazio Primavera: la prima risale all’8 novembre del 2014 ed, in tale occasione, i biancocelesti superarono per 3-0 il Livorno; la seconda ed ultima gara risale, invece, al 5 dicembre 2015, giorno in cui Giua diresse il derby Primavera. In entrambe le circostanze, sulla panchina della formazione biancoceleste era presente Simone Inzaghi.

