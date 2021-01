Fifa e confederazioni contro la Superlega: “Chi aderisce verrà escluso”

Come riportato dal corrireredellosport.it, la FIFA e le sei confederazioni di calcio nel mondo (Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa) si sono dichiarate contrarie alla Superlega, il progetto di un campionato per i migliori club internazionali.

Nel comunicato, pubblicato dai siti ufficiali degli enti coinvolti, emerge chiunque aderisca al nuovo torneo andrebbe incontro all’esclusione da ogni altra competizione calcistica.: “Alla luce delle recenti indiscrezioni di stampa in merito alla possibile nascita di una Superlega europea ristretta ad alcuni club del continente, la Fifa e le sei confederazioni desiderano ribadire e sottolineare che detta competizione non verrebbe riconosciuta né dalla Fifa né dalla corrispondente confederazione (la Uefa, ndr). Inoltre ai club e ai giocatori che dovessero prendere parte al torneo verrebbe vietata la partecipazione alle competizioni organizzate dalla Fifa o dalle confederazioni corrispondenti. In conformità con gli statuti della Fifa e delle confederazioni, tutte le competizioni devono essere organizzate o riconosciute dall’ente corrispondente a ciascun livello: dalla Fifa, a livello globale, e dalla confederazione a livello continentale“.

