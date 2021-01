Il ricordo della Lazio per Giuliano Fiorini, nel giorno del suo compleanno

Giuliano Fiorini nacque a Modena il 21 gennaio di 63 anni fa. Approdò in biancoceleste nell’estate del 1985, restando nella Capitale per due stagioni. Il 21 giugno 1987, nella gara casalinga contro il L.R. Vicenza, Fiorini fu l’autore del gol che decise la partita, consegnando agli spareggi di Napoli l’ultimo atto di un’autentica impresa. L’ex attaccante indossò l’Aquila sul petto realizzando 14 reti in 59 presenze tra campionato e Coppa Italia.

