La FIFA oppone un netto rifiuto all’ipotesi “Superlega”: il comunicato

Da tempo era avanzata l’ipotesi della nascita di un nuovo torneo: la Superlega Europea. Questa competizione prevede un campionato fatto di partite di andata e ritorno tra le 18 partecipanti da disputare in turni infrasettimanali, al quale farebbe seguito una fase ad eliminazione diretta che condurrebbe fino alla finale. Se approvata, la Superlega, a cui sono chiamati a partecipare i migliori club del continente, sostituirebbe sia la Champions che l’Europa League.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca la FIFA ha deciso di stroncare sul nascere la proposta. La più alta istituzione del calcio mondiale ha voluto lanciare un avviso importante, mediante un comunicato ufficiale rivolto ai club e ai calciatori che stanno esprimendo pareri positivi in merito a questa nuova competizione. Chiunque decidesse di aderire non sarebbe di conseguenza autorizzato a partecipare a nessuna competizione nazionale e non, organizzata dalla FIFA o dalla sua confederazione corrispondente, potendo partecipare pertanto esclusivamente alla Superlega.

