La Lazio e la Coppa Italia: ecco contro chi e come sono andati, gli ottavi di finale degli ultimi 10 anni

Domani alle ore 21:15, la Lazio affronterà il Parma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Un trofeo vinto dai biancocelesti due volte negli ultimi dieci anni: nella stagione 2012-13, nella storica finale contro la Roma e l’ultimo, più recentemente, nella stagione 2018-19, superando in finale l’Atalanta. Ma come sono andati gli ultimi ottavi di finale nella decade che si è conclusa con il 2020? C’è stata, innanzitutto, solamente una sconfitta, avvenuta nella stagione 2010-11 nel derby contro la Roma. Partita persa 2-1, ma alla fine, a vincere, fu l’Inter l’anno successivo al triplete. Da lì, in poi, una sequela di vittorie, anche se tutte con squadre di media-bassa fascia, alcune volte anche di serie inferiori. Ecco il tabellino completo:

2010-11 Roma-Lazio 2-1

2011-12 Lazio-Verona 3-2

2012-13 Lazio-Siena 1-1 (4-1 dcr) – VITTORIA

2013-14 Lazio-Parma 2-1

2014-15 Torino-Lazio 1-3

2015-16 Lazio-Udinese 2-1

2016-17 Lazio-Genoa 4-2

2017-18 Lazio Cittadella 4-1

2018-19 Lazio-Novara 4-1 VITTORIA

2019-20 Lazio-Cremonese 4-0

2020-2021 Lazio Parma

