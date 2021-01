Lazio-Parma, Andreas Pereira nel pre partita: “Oggi la squadra è concentrata su se stessa, sarà una gara difficile”

A poco più di un’ora dall’inizio di Lazio–Parma, Andreas Pereira è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Oggi è una grande occasione per il centrocampista brasiliano, che torna tra i titolari biancocelesti in una gara importante per conquistare un posto nei Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Sto bene, mi sono allenato molto in queste giornate, e mi sento in confidenza nel corso di questi ultimi allenamenti. C’è grande felicità per la vittoria contro la Roma, per l’ambiente e per ciò che c’è stato prima della partita, che è stato molto emozionante. Oggi la squadra è concentrata su se stessa, sarà una gara difficile, ma bisogna ottenere una vittoria per passare al turno successivo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: