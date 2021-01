Lazio-Parma, Inzaghi: “Muriqi ha fatto un gol da attaccante vero. Lulic? La nota più bella della serata”

Al termine della gara di Coppa Italia, Lazio-Parma, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Rai Due:

“Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato tanto, due pali clamorosi e abbiamo approcciato bene la partita. Non sono partite scontate ma difficili, poi nel primo tempo abbiamo chiuso solo con un gol di vantaggio, nel secondo tempo è stato bravo Strakosha, abbiamo preso un gol rivedibile e poi fortunatamente Muriqi ha chiuso la partita e andiamo ai quarti di finale con molta fiducia. E’ un ragazzo che è arrivato tardi, ha preso il covid, è in ritardo di condizione ma negli ultimi 2 giorni si sta allenando bene, è sempre positivo e questa sera ha fatto un gol da attaccante vero. Lulic? E’ la nota più bella, ancora più della qualificazione. Sappiamo cosa ha passato negli ultimi mesi, sta crescendo di condizione e non mi aspettavo che questa sera entrasse così bene, adesso deve ritrovare la condizione migliore e sono sicuro che ci darà una grande mano. Il rinnovo non è un problema, l’importante era ritornare sui nostri ritmi e ritrovare tutti i giocatori, questo è successo nelle ultime partite, dopo il derby c’è stata la sfortuna dell’infortunio di Luiz Felipe Ramos e l’imprevisto di Luis Alberto. Per il mercato dobbiamo verificare i tempi di recupero di Luiz Felipe e ci stiamo guardando intorno vista l’emergenza nel reparto difensivo. Sokratis è uno di quei profili che si sta vagliando, ma il mercato di gennaio non è semplice, i giocatori che giocano con continuità difficilmente verranno ceduti dai vari club, vedremo cosa riusciremo a fare. Correa al posto di Luis Alberto è una soluzione che provai l’anno scorso con la partita col Brescia, questa sera è rientrato dopo lo stiramento a Milano a fine dicembre, lo aspettiamo a braccia aperte al massimo della forma. Avevamo due grandi obiettivi: riconfermarci in Champions e arrivare agli Ottavi. Con il Bayern sarà una partita proibitiva e speravamo di potercela giocare nel migliore dei modi, purtroppo abbiamo questa grave defezione di Luiz Felipe, giocatore in grandissima crescita e che sono sicuro che farà parlare di sé nei prossimi anni. Arbitri? Siamo fortunati, ci possono essere delle domeniche con qualche episodio a svantaggio, ma ho un ottimo rapporto con gli arbitri, sono competenti e ci aiutano. Possono esserci delle occasioni che mi vedono in disaccordo, come accadde in quella partita con il Genoa. Ma siamo fortunati con la classe arbitrale, anche stasera l’arbitro era giovane ma ha fatto una partita di grande personalità”.

