Coppa Italia, Lazio-Parma: la probabile formazione e dove vederla in chiaro

Alle 21:15 (in chiaro su RAIDUE) la Lazio scenderà in campo nel match di Coppa Italia contro il Parma valido per gli ottavi di finale. La vincente troverà infatti nei quarti l’Atalanta, vincente sul Cagliari per 3-1. Questa la probabile formazione dei biancocelesti:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.

All. Simone Inzaghi

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: