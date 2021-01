Lazio-Parma, lo scorso decennio un solo verdetto

La Lazio, dopo l’ottima vittoria nel derby, si appresta ad affrontare il Parma nel turno di ottavi di Coppa Italia, all’Olimpico. Sarà la prima volta che queste due squadre si incontrano in casa biancoceleste in questo decennio. Da quando è iniziato il 2019, infatti, le due squadre si sono affrontate solo al Tardini, con lo stesso risultato finale (la vittoria della Lazio per 0-1 e 0-2 dopo). Questa partita ha però una particolarità che non la rende indifferente agli occhi delle due squadre: per quanto riguarda il decennio passato (anni 2010/2019 compreso), in ogni gara in cui Lazio e Parma si sono affrontate all’Olimpico, la squadra biancoceleste ne è uscita vincitrice:

Lazio Parma 2-0, 10 Aprile 2011

Lazio Parma 1-0, 6 Novembre 2011

Lazio-Parma 2-1, 2 Dicembre 2012

Lazio-Parma 2-1, 14 Gennaio 2014 (unica in Coppa Italia)

Lazio-Parma 3-2, 30 Marzo 2014

Lazio-Parma 4-0, 29 Aprile 2015

Lazio-Parma 4-1, 17 Marzo 2019

Lazio-Parma 2-0, 22 Settembre 2019

Tutte partite tra loro differenti e che hanno una sola cosa in comune: la vittoria biancoceleste. Sono presenti vittorie nette, come il 4-0 del 2015, prima della retrocessione della squadra crociata, ed il 4-1, appena dopo il ritorno in Serie A. Ci sono vittorie di misura e raggiunte con fatica, grazie anche ad una condizione ottima che mostrava il Parma in quelle stagioni, come il 2-1 della stagione 2012/2013 o il 3-2 della stagione successiva. E c’è anche una vittoria arrivata nei minuti finali, l’1-0 del 6 Novembre 2011. Una partita bloccata e che non aveva visto una squadra prevalere sull’altra fino all’85esimo, dove Klose con una galoppata inventa un passaggio per Kozak che viene fermato dai difensori sulla linea, salvo poi arrendersi di fronte al tocco vincente di Sculli.

Insomma, è una gara che racchiude bei ricordi nella mente dei laziali, sperando che anche domani la squadra capitolina riesca a prevalere sul Parma ed a conquistare la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

