Lazio-Parma, Muriqi: “Felice per il mio primo gol alla Lazio, dobbiamo continuare così”

Al termine della gara di Coppa Italia, Lazio-Parma, l’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi ha parlato ai microfoni di Rai Due:

“Sono molto felice innanzitutto per la qualificazione ai Quarti, dobbiamo continuare così, siamo un’ottima squadra. Sono molto contento per il mio primo gol e per aver regalato la vittoria ai miei compagni.”

