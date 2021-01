Lazio-Parma, Parolo all’intervallo: “Serve chiudere la gara, sono partite insidiose”

Al termine dei primi 45 minuti, la Lazio è in vantaggio per 1-0 contro il Parma grazie alla rete di Marco Parolo (23′). All’intervallo, ai microfoni di Rai 2, è stato intervistato proprio l’autore del gol, Marco Parolo. Ecco le sue parole: “Serve concretizzare e chiudere la gara perchè in coppa può succedere di tutto, sono partite insidiose. Dobbiamo tenere il risultato e non prendere gol, cercando di fare il secondo e chiudere la gara“.

