Lega Serie A, oggi l’assemblea per il rinnovo delle cariche: presente Claudio Lotito

Quest’oggi a Milano si terrà l’assemblea di Lega Serie A.

Verrà eletto il presidente, l’amministratore delegato, i consiglieri, ma anche sei rappresentanti che dovranno guidare la Media Company che verrà costituita per la vendita dei diritti televisivi. Per i primi due ruoli Dal Pino e De Siervo sarebbero disponibili a continuare, in particolar modo il presidente, eletto soltanto un anno fa.

Ha da poco raggiunto la sede dell’assemblea anche il presidente della società biancoceleste Claudio Lotito, che presenterà la sua candidatura come consigliere federale.

