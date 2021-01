MOVIOLA – Ayroldi non ha bisogno dei cartellini, gestisce bene la gara

Lazio che vola ai Quarti di Finale di Coppa Italia battendo per 2-1 il Parma. Ci mette la firma Vedat Muriqi con il colpo di testa nel finale che regala la vittoria ai biancocelesti. Ayroldi dirige bene una gara molto semplice. Non ha difficoltà a gestire il fischietto e spesso lascia correre in occasione di semplici contrasti da gioco. Non estrae nessun cartellino nei 90′ minuti e la gara rimane su ritmi tranquilli. Nessun dubbio sul possibile tocco di Milinkovic-Savic in area di rigore ai danni del giocatore crociato, Ayroldi vede bene e il tocco è sul pallone. Regolari i gol di Parolo e Mihăilă.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: