Pepe Reina e gli auguri a suo padre ex portiere: "Il mio esempio di vita" – FOTO

Forse il destino di Reina era già scritto. Già perchè l’attuale estremo difensore biancoceleste non è il solo della sua famiglia ad aver intrapreso la carriera calcistica: anni prima, infatti, suo padre Miguel si affermò come portiere militando in diversi club spagnoli, Cordoba, Barcellona e Atletico Madrid. E proprio oggi, nel giorno del 75esimo compleanno del suo papà, Pepe Reina ha voluto omaggiarlo con un bellissimo messaggio affidato a un’instagram story: “Tantissimi auguri Patriarca! Sei un esempio di vita. Ti amo”

