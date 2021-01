PRIMAVERA1 | Niente rinnovo per Nimmermeer, a giugno sarà addio

Dopo oltre due mesi di stop, il campionato Primavera1 sta finalmente per ripartire con la Lazio che sabato mattina al Mirko Fersini di Formello ospiterà il Milan. Contro i rossoneri al centro dell’attacco potrebbe trovare ancora spazio Tyro Nimmermeer, gigante olandese che, dopo un ultimo mese e mezzo tormentato a livello di mercato, lascerà la Lazio la prossima estate con il suo contratto in scadenza a giugno. Nei giorni scorsi avevano parlato di un futuro ancora incerto per l’attaccante di Menichini in attesa di una proposta di rinnovo che però, come raccolto dalla redazione di LazioPress.it, non è stata avanzata dalla società biancoceleste pronta quindi a salutare il classe 2001 al termine della stagione. Su Nimmermeer rimangono vive le attenzioni di molti club tra cui Porto e Sporting Braga con l’olandese chiamato ora a convincere, tramite prestazioni di livello con l’ aquila sul petto, le sue pretendenti pronte a garantirgli il salto nel calcio dei grandi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: