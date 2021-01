Roma, richiesto reintegro di Gombar. Oggi confronto squadra-Fonseca

Come riportato dal corrieredellosport.it, questa mattina i giocatori della Roma, guidati da Dzeko e Pellegrini, hanno avuto un confronto con l’allenatore giallorosso Fonseca per far tornare il team manager Gianluca Gombar, allontanato dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia, persa a tavolino per aver effettuato sei sostituzioni nella partita.

Il team manager è stato accusato di essere uno dei responsabili del grave errore commesso in Coppa Italia. Come ripreso dalle telecamere, durante la gara contro lo Spezia, al ’95 Pellegrini urla a Gombar prima della sostituzione “Gianluca, è il sesto cambio”. Ma nessuna reazione.

Dunque, Gombar è stato allontanato ieri sera e, salutando lo staff, ha lasciato Trigoria. Insieme a lui, ieri nel lungo confronto tra la dirigenza e la proprietà, fuori anche il Global Sport Office Manolo Zubiria che potrebbe essere sostituito da Pierfrancesco Visci, attuale direttore organizzativo e segretario generale dello Spezia.

Per salutare il team manager, Pau Lopez aveva scritto sui social: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di te”.

