SOCIAL | I biancocelesti festeggiano il passaggio ai quarti di Coppa Italia – FOTO

La Lazio conquista i quarti di Coppa Italia, battendo il Parma con il risultato di 2-1. I biancocelesti affronteranno l’Atalanta nel prossimo turno, gara valida per l’accesso diretto alle semifinali. Archiviata la vittoria di questa sera, i giocatori della Lazio commentano nei propri profili social il passaggio del turno e si proiettano già alla sfida di domenica contro il Sassuolo. Primo su tutti Andreas Pereira, giocatore partito titolare oggi contro il Parma e autore di una buona prova, che ha commentato così la gara sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Quarti di finale mode on! Sono già concentrato sulla sfida di domenica in Serie A! Vamos Lazio !”.

Vedat Muriqi, autore del gol della vittoria, ha poi commentato così: “Ottima partita grandi ragazzi. Quarti di Finale!”. Il bomber Ciro Immobile si è subito complimentato con il kosovaro per la sua prima rete in biancoceleste: “Grande Vedat!!”

